Da ieri si è tornati a parlare del mercato della, e del rischio che il club blucerchiato possa avere due sessioni 'bloccate', con l'obbligo di chiudere in positivo il saldo della sessione per quelle società che non rispettano la misura minima dell'indicatore di liquidità. In attesadel Tribunale di Genova sul piano di ristrutturazione del debito quindi si è tornato a discutere del famigerato comma IV bis dell'articolo 90 delle Noif.Il passaggio riguarda la "Non ammissione a operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori sino al termine della seconda sessione di mercato successiva all'intervenuta omologazione della competente Autorità Giudiziaria", ed era stato introdotto ad aprile proprio per la questione Sampdoria. Ed è qui che si concentra ladi Radrizzani e Manfredi. L'articolo obbliga a chiudere leTra essi figura l'aumento di capitale, e proprio questa sembra la strada che la proprietà vuole battere.Il problema giuridico è che questa specifica si riferisce in particolare al comma IV, che è quello che riguarda l'indicatore di liquidità, e non il IV bis del piano di ristrutturazione. Va chiarito insomma se il comma V, ossia quello contenente gli strumenti per aggirare questi paletti, possa essere riferito anche al comma IV bis. E' un tema che la Samp cerca digià da aprile per la precisione quando il board di allora, composto da Romei, Bosco, Lanna e Panconi insieme agli avvocati Bissocoli e Chiodini avevano indagato a Roma, ricevendo rassicurazioni. Gli uffici legali della FIGC, scrive Il Secolo XIX, sono incon gli avvocati di Manfredi e Radrizzani: è un aspetto questo che va chiarito il prima possible, interessa la Samp attuale ma anche i potenziali investitori futuri.