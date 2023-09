Sono state ore calde in casa Sampdoria, ore di incontri e di confronti dopo il k.o. con il Cittadella. Il proprietario Andrea Radrizzani, presente al Ferraris, ieri ha parlato con il board doriano, partendo dall'head of performance blucerchiato Nicola Legrottaglie passando per Andrea Mancini e Andrea Pirlo. I contatti sono stati sia telefonici che di persona, al Mugnaini.



Nei faccia a faccia, scrive Il Secolo XIX, sarebbe stata inclusa anche l'area medica, comandata da Marco Cesarini, includendo anche fisioterapisti, nutrizionisti e specialisti del recupero. Obiettivo, analizzare i motivi della crisi e delle difficoltà doriane.