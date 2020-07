Sampdoria-Milan (calcio d'inizio alle ore 19.30) è una gara valevole per la 37esima e penultima giornata di campionato in Serie A. I blucerchiati hanno già raggiunto la salvezza e si presentano a questa sfida con 19 punti in meno del Milan, ancora in lotta con la Roma per il quinto posto in classifica che evita i turni preliminari di Europa League. Senza capitan Romagnoli, Pioli conferma Gabbia al centro della difesa con Kjaer. Rispetto all'ultima partita pareggiata con l'Atalanta, rientrano dalla squalifica Theo Hernandez e Bennacer. Arbitra Pasqua, con Massa al Var.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



SAMPDORIA (4-4-1-1): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Linetty, Vieira, Jankto; Gaston Ramirez; Quagliarella. (A disp. Audero, Bonazzoli, Askildsen, La Gumina, Maroni, Tonelli, Gabbiadini, Ferrari, Leris, Murru, Rocha, Bertolacci). All. Ranieri.



MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. (A disp. Begovic, Donnarumma A., Bonaventura, Castillejo, Leao, Biglia, Krunic, Paquetà, Duarte, Laxalt, Brescianini, Maldini). All. Pioli.





