Sampdoria, mistero Alex Ferrari: non più convocato, come sta il centrale?

Getty Images

In casauna delle situazioni più misteriose riguarda le condizioni del difensore centrale Alex, visto per l'ultima volta in campo con la maglia blucerchiata oltre un anno fa. Dopo la partita con la Cremonese di settembre 2023, il giocatore classe 1994 ha rimediato l'ennesimo infortunio al ginocchio sinistro, una rottura dei legamenti seguita da un'operazione e da una lunga riabilitazione. Adesso però il ragazzo pareva recuperato, e qui il mistero si infittisce.La domanda che si fa Il Secolo XIX è "Che fine ha fatto Ferrari?"., era andato in panchina come le cinque giornate precedenti, senza però mai scendere in campo. La settimana pre trasferta in Calabria è stata dirimente. Sottil avevaper sostituire Romagnoli ma nella rifinitura della vigilia il suo posto era stato preso dal giovane Riccio, a causa di una scelta condivisa tra allenatore e giocatore, che sentiva di non avere ancora la condizione giusta. Nelle ultime settimane però FerrariL'ex Bologna sta facendo un lavoro personalizzato mirato e rientrerà quando avrà trovato la condizione.

Tra l'altro il ragazzo viene descritto come, tanto che ha accettato di venire incontro alle esigenze societarie spalmando e prolungando di due anni, fino al 2027, il contratto in scadenza a giugno. Però il reparto arretrato è quello attualmente più in difficoltà dal punto di vista numerico dopo l'infortunio di Romagnoli. Bisognerà quindi capire quale sarà l'eventuale impiego di Ferrari da qui a fine stagione, anche per valutare eventuali operazioni di mercato.