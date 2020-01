Nel corso della settimana Jeisonveniva dato come sicuro padrone del cuore della difesa dellain vista della partita di Milano. Il centrale blucerchiato, in seguito all'infortunio di Ferrari, era considerato come probabile titolare della formazione messa in campo da mister Ranieri. Lo stesso tecnico doriano in conferenza stampa aveva evidenziato quali sono stati i problemi del colombiano in questa stagione: "​Deve ritrovare fiducia" aveva detto Ranieri nella conferenza stampa pre Milan. "ma sta migliorando: a destra può essere una soluzione, come ha fatto in parte nelle ultime due partite".In realtà, per la trasferta di San Siro nell'undici iniziale è stato scelto, che non ha sfigurato. Murillo è rimasto in panchina tutta la partita, e in molti hanno letto questa scelta come un segnale in chiave mercato. Il difensore infatti è cercato dal, che nei prossimi giorni potrebbe inviare in Italia il suo direttore sportivo per trattare l'ex Inter. La squadra di Istanbul potrebbe rilanciare per il prestito oneroso sino a giugno, arrivando fino a 1,5 milioni.Due sono i problemi: uno è rappresentato dalla situazione di Murillo, che a Genova è approdato. Il Doria dovrebbe prima risolvere la sua posizione con gli spagnoli, in modo tale da non versare i 14 milioni a giugno per l'acquisto del cartellino del classe 1992. L'altro nodo è rappresentato dalla necessità, da parte della Samp, di. Nei prossimi giorni a Genova potrebbe arrivare Kjaer, ma a quel punto la Samp dovrebbe mettersi alla ricerca di un altro centrale per completare il pacchetto arretrato, già orfano di Ferrari.