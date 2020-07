Nel prossimo consiglio di amministrazione della Sampdoria potrebbero essere inserite parecchie novità ed elementi attualmente cruciali per comprendere quelli che saranno gli sviluppi in seno al club doriano. In questi mesi ad esempio è emersa sempre con maggiore importanza la fiducia di Gianluca Vidal, commercialista di Massimo Ferrero e vero e proprio braccio destro del Viperetta.



In passato il professionista veneto si era occupato della cessione del club, sta continuando tutt'ora nella sua opera e nel frattempo collabora con Ferrero ai piani di rientro delle sue società. Addirittura, pare che la famiglia Ferrero abbia aperto un conto dedicato alla questione Eleven Finance presso il Banco delle Tre Venezie, con Vidal che dallo scorso 27 maggio è entrato a far parte del CdA della banca. Come detto però quello del Banco delle Tre Venezie non è l'unico consiglio in cui l'uomo dei conti del Viperetta potrebbe entrare.



Secondo Il Secolo XIX Vidal potrebbe essere incluso anche del direttivo della Sampdoria nel corso del prossimo CdA, programmato in quattro convocazioni ossia 6, 7 e 24 agosto e per ultimo il 3 settembre. Non si placano le voci anche di un ingresso nel board genovese di Gianni Panconi, professionista di Ernst&Young che si era occupato a suo tempo della due diligence del gruppo Vialli e tifoso Sampdoriano. In tutto ciò, sembra sempre in bilico la posizione di Romei, che secondo alcune voci è ormai da tempo in rotta con Ferrero.