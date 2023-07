La Sampdoria deve ancora perfezionare il suo nuovo direttore sportivo. In questi giorni Radrizzani si sta muovendo come un vero uomo mercato, ieri ha avuto ad esempio una call con Pirlo, poi ha sostenuto vari appuntamenti e contatti per nomi e suggestioni che tornano ad affacciarsi in casa blucerchiata.



Una delle situazioni da sbrogliare per Radrizzani era quella con Mattia Baldini,ma dai faccia a faccia tra i due è emersa una fumata nera: non c'è intesa tra il patron e l'ex ds doriano, che aveva offerto disponibilità a Radrizzani per rimanere. L'intesa però non è stata trovata, quindi continuerà il casting alla ricerca di un direttore sportivo da inserire in organigramma. Vicino l'accordo con Invernizzi per le giovanili e Palmieri per il calcio femminile.