Sampdoria, niente Petagna, Henry e Gytkjaer: da Heggebo a Bedia, nomi esotici per l'attacco

AFP via Getty Images

Il mercato dellasembra finalmente essersi sbloccato anche se, a poco meno di una settimana dalla chiusura della finestra invernale, i blucerchiati devono agire rapidamente per completare il reparto offensivo, reso fragile dall'infortunio di Gennaro Tutino. La mancanza di una vera prima punta si fa sentire: né Oudin (in arrivo oggi) né Niang hanno le caratteristiche per coprire questo ruolo.Nonostante i numerosi elementi accostati al club negli ultimi giorni – come– nessuno di questi profili sembra aver trovato un reale riscontro nelle trattative, restando semplici suggestioni di mercato. La dirigenza sta quindi rivolgendo lo sguardo all'estero, esplorando nuove possibilità per scovare un giovane talento da valorizzare e portare a Genova.

Tra i profili monitorati dalla Sampdoria, secondo Il Secolo XIX spiccano alcuni nomi semisconosciuti ai più che militano nei campionati europei. Uno di questi è Haune, attaccante norvegese classe 2001 del. Un'altra opzione è Brynjólfur Andersen, islandese di 24 anni che attualmente gioca nel Groningen, in Olanda. Il giocatore è apprezzato per la sua versatilità offensiva e la capacità di contribuire anche in fase di costruzione.Tra i candidati c'è anche Chris, centravanti franco-irlandese di 28 anni in forza all’un giocatore più esperto rispetto agli altri profili valutati. Infine, la Sampdoria tiene d’occhio Milan, giovane olandese classe 2003 del Go Ahead Eagles, squadra olandese che milita in Eredivisie, che potrebbe rappresentare una scommessa interessante per il futuro.