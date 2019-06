Nonostante la forte candidatura di Pioli, in casa Sampdoria continua il casting allenatore. E' una scelta delicata per i blucerchiati, da non sbagliare assolutamente, per questo motivo la dirigenza sta valutando varie candidature. Da Corte Lambruschini non hanno ancora mollato la presa su Gattuso e Di Francesco, e ieri il direttore sportivo Osti e l'avvocato Romei si sono incontrati a pranzo per fare il punto sulla situazione.



Secondo Il Secolo XIX resterebbero vive anche le piste che conducono a Semplici e Liverani, L'allenatore della Spal avrebbe già un accordo informale per rimanere a Ferrara, o per accasarsi al Genoa in caso di addio, mentre per Liverani bisognerebbe prima convincere il Lecce, con cui recentemente ha rinnovato.



Nelle ultime ore poi sarebbero stati proposti anche due nomi a sorpresa. A proporsi tramite i loro agenti sarebbero stati l'attuale allenatore del Bordeaux Paulo Sousa (ex Fiorentina, accostato a varie formazioni in questo periodo) e Quique Setién, tecnico spagnolo ormai ex del Betis Siviglia. La pista straniera, però, in questo momento sembra piuttosto complicata per la Samp.