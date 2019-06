Continua il rebus allenatore in casa Sampdoria, alimentato anche da voci che raccontavano di una cena mercoledì sera tra il direttore sportivo blucerchiato Carlo Osti e l'ex allenatore della Roma Eusebio Di Francesco. In realtà, non ci sarebbe stato nessun incontro perchè se è vero che il tecnico era a Milano, in realtà il ds doriano era a Piacenza, e si è riunito a cena con la famiglia e alcuni amici.



L'interesse della Samp per Di Francesco, comunque, viaggia su un altro piano ed è reale e concreteo. Il problema, come noto, è rappresentato dall'ingaggio. Il Doria lavora e cerca di trovare una soluzione, che però pare piuttosto difficile. Servirebbe un contratto lungo, che permetterebbe al mister di guadagnare la stessa cifra e anche qualcosa in più, spalmando però l'attuale ingaggio e aggiungendo anche un guadagno. Più facile la pista Pioli, che avrebbe già accettato la proposta blucerchiata di un biennale a 1,2 milioni di euro a stagione, più un'opzione per l'eventuale terza stagione. L'obiettivo è logicamente quello di costruire con il nuovo allenatore una sorta di ciclo come fatto con Giampaolo.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica in realtà esistono anche altre piste: ieri si è tornato a parlare di un interesse per Leonardo Semplici, che però avrebbe già accettato però la proposta della Spal, mentre Liverani rappresenterebbe una candidatura seria. Il profilo dell'ex Genoa, protagonista della strepitosa cavalcata del Lecce, piace molto a Ferrero ma la perplessità è legata alla sua scarsa esperienza in Serie A. In questo momento la Samp non può permettersi di sbagliare eventuali scommesse.