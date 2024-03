Sampdoria, non solo Singapore: Manfredi si muove per altri finanziatori

L'opera di consolidamento dellasarà ancora lunga e tortuosa. Il presidente della Sampadoria Matteoe quello che di fatto è l'amministratore delegato del club, Raffaele, hanno più volte dichiarato di non avere bisogno di nuovi investitori, dal momento che gli attuali "hanno le risorse per proseguire in autonomia". Attuali che, secondo le indiscrezioni circolate di recente, sarebbero originari di Singapore. Ciò lascia supporre che, in attesa dell'ormai annunciato arrivoa pagare il 16 giugno i 12 milioni degli stipendi da marzo a maggio saranno ancora una volta gli affaristi di Singapore. Nel frattempo però secondo Il Secolo XIX Manfredi si starebbe muovendo per rendere più solido il processo di ristrutturazione. Tra i nomi dei possibili soggetti interessati si è parlato negli scorsi mesi dei dei fratelli austriaci, fondatori di Sportradar e già proprietari del Notts County, già comparsi al Ferraris.Esistono poi altre indiscrezioni che raccontano di contatti con soggetti gestiti daManfredi, per questo compito, starebbe sfruttando le competenze di elementi di sua fiducia come ad esempio il nuovo consigliere Maheta Molango, che ha entrature nel settore finanziario, e Alessandro Messina già organizzatore, con la sua società soAnacot Creative Management, dei Samp Camp estivi.