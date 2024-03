Sampdoria, svelati i nomi dei soci di Singapore: ecco chi sono i finanziatori di Manfredi

Da tempo si sa che gran parte dei fondi utilizzati dalla Sampdoria per gestire questa complessa stagione di Serie B arrivano dal sudest asiatico, in particolare da Singapore. I rapporti finanziari tra la società di Matteo Manfredi e gli investitori orientali è evidente, tanto che il piano iniziale dell'imprenditore e di Radrizzani si fondava su successive iniezioni di denaro e aumenti di capitale 'sponsorizzati' da un gruppo di finanziatori.



I primi 6 milioni messi sul piatto, subito a disposizione lo scorso giugno per il passaggio di mano della maggioranza del capitale sociale da Ferrero alla nuova proprietà, erano stati versati da Radrizzani ma da lì gli investitori hanno iniettato nella Samp oltre 40 milioni, cruciali per il sostentamento del club. Di questi uomini d'affari di Singapore non si conoscevano i dettagli sino ad oggi, soltanto un nome, quello di Joseph Tey Wei Jin, un manager che investe in società con potenzialità di crescita e di sviluppo. Di Tey si sa poco: una laurea alla National University of Singapore, una esperienza alla Dbs Bank di Singapore, poi vari ruoli in realtà finanziarie di Singapore. Ha poi collaborato con aziende di diversi settori come l'immobiliare, food and beverage e minerario, fa sapere Il Secolo XIX.



Il nome di Tey viene spesso accostato a quello di altri due soci, Lee Kok Leong e Pang Sze Khai. che sarebbero già passati anche al Ferraris, così come Tey, avvistato nello Sky box dell'impianto genovese il 25 agosto, nella giornata del debutto a Marassi di Manfredi e Radrizzani. Quest'ultimo già con il Leeds si era avvalso della consulenza di una società di Singapore, Greenfield Investment. Tra i soci dell'epoca potrebbero esserci stati anche Tey, Pang e Lee, che potrebbero replicare l'operazione qui.