La volontà di due parti in causa su tre potrebbe non bastare. E' questa la sensazione che trapela da casa Sampdoria in merito alla grande telenovela di mercato dell'estate, quella che riguarda l'operazione Pedro Obiang, prescelto come regista dal club doriano ma per il momento ancora in forza al West Ham. Ed è proprio la posizione della società londinese a complicare la trattativa, che pure godeva dell'avvallo di Giampaolo e dello stesso giocatore.



Obiang si è esposto in maniera decisa con gli Hammers, chiedendo la cessione sia al presidente che all'allenatore. Mercoledì sera invece è andato in scena un altro incontro a Londra, che però avrebbe prodotto un nulla di fatto. Il West Ham resta fermo sulla sua nuova richiesta di 12 milioni di euro, il Doria invece continua ad offrire 10 milioni tra cash e bonus. Stando a Il Secolo XIX nelle ultime ore però lo stesso presidente Ferrero si sarebbe stizzito per il comportamento degli inglese, e del loro gioco al rialzo. Acquistare a 12 milioni un giocatore rivenduto tre stagioni prima alla metà suona un po' come una beffa.



Nel frattempo, le parti continueranno con i contatti, alla ricerca del giusto spiraglio per riaprire l'operazione. Ma se il West Ham non cambierà le sue richieste, è difficile che la trattativa possa andare in porto, nonostante la gran voglia di Obiang di tornare a Genova. "La certezza è che abbiamo già preso in quella zona del campo un grande talento come Vieira che mister Giampaolo valuterà nei prossimi giorni ma di certo ha grande potenziale" ha commentato ieri Sabatini. Con Obiang che resta sullo sfondo, e con il West Ham non più così convinto di cedere il suo centrocampista spagnolo.