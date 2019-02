Il mercato dei giovani di prospettiva occupa da sempre i pensieri della Sampdoria, che ha già iniziato a muoversi da qualche tempo per monitorare la crescita dei vari obiettivi sparsi per l'Europa. L'ultima tappa degli scout blucerchiati è stata in Croazia, dove gioca il terzino Domagoj Bradaric. Ovviamente non si tratta dell'omonimo Bradaric sotto contratto con il Cagliari, bensì di un calciatore molto più giovane: classe 1999, di professione terzino sinistro, è di proprietà dell'Hajduk Spalato di cui è ormai diventato capitano da quattro partite.



Secondo il portale clubcall.com ieri alcuni emissari blucerchiati sarebbero stati avvistati alla partita tra il Rijeka e l'Hajduk: Bradaric ha disputato un buon primo tempo sotto gli occhi degli scout di Corte Lambruschini, poi nella ripresa è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per un infortunio. Il Doria però non era solo sugli spalti dello 'Stadion Rujevica'. Anzi, la Serie A era rappresentata in maniera corposa da varie società, in particolare Atalanta, Udinese, Napoli e Chievo. La presenza di osservatori a Rjeka era piuttosto nutrita in occasione della gara di ieri pure per quanto riguarda gli altri campionati europei. Presenti a monitorare il gioiellino croato anche Liverpool, Everton, Leicester, Borussia Dortmund e Lille. Insomma, una concorrenza di primissimo piano per un terzino mancino considerato astro nascente del calcio balcanico. Già a gennaio alcune società avevano provato a convincere l'Hajduk senza successo: Ajax e Lille avevano messo sul piatto sei milioni di euro, ma e proposte erano state rifiutate dalla squadra di Spalato.