Da oltre un mese il mondo blucerchiato attende con impazienza la data odierna. Questo perchè il 30 settembre era stato indicato all'interno della lettera di intenti come termine dell'esclusiva concessa dallaper trattare la cessione del club.Il 30 settembre aveva anche un'alta valenza simbolica, dal momento che oggi si terrà anche undella Sampdoria. In molti lo immaginavano come l'occasione perfetta per ratificare il passaggio di consegne dalle mani di Ferrero a quelle di Vialli, ma le ultime indiscrezioni vanno in direzione opposta. Innanzitutto,Possibile che l'imprenditore romano prenda parte al summit telefonicamente o via Skype, senza recarsi di persona a Corte Lambruschini. Inoltre, non sarebbero previstedall'assemblea dei massimi dirigenti blucerchiati, anche se i tifosi restano con il fiato sospeso, in attesa di conoscere il destino della Samp.