Parallelamente alla questione della possibile cessione societaria, lacontinua a portare avanti come se nulla fosse anche i negoziati riguardanti la questione stadio e settore giovanile. Oltretutto secondo le indiscrezioni che circolano a Genova, farebbe tutto parte del piano di Ferrero all'interno di una trattativa per la cessione più che mai articolata. Creare una società appetibile e assets interessanti consentirebbe al patron doriano di aumentare le sue richieste economiche.Quest'oggi nel tardo pomeriggio il presidente blucerchiato, come previsto nei giorni scorsi , arriverà a Genova. Non parteciperà all'incontro di questa mattina in Comune, dove andrà l'avvocato Romei, ma si farà riportare dal suo braccio destro tutte le novità più importanti. Si parlerà come detto di stadio, perchèe deve soltanto essere depositato. La riunione sul futuro dell'impianto di Marassi riguarderò logicamente anche il prolungamento della concessione: il Doria vuole portarla a, Palazzo Tursi prenderà una decisione anche considerando l'investimento proposto congiuntamente da Samp e Genoa, che dovrebbe aggirarsi sui 30 milioni di euro complessivi. Ottimismo filtrava sia da parte dei blucerchiati, che dalla sponda rossoblù. Non si parlerà soltanto di Ferraris: la Sampdoria è alla ricerca anche di impianti di proprietà comunale per creareligure, da utilizzare con il benestare di Bucci. Il Doria però solleverà anche il problema legato alla Primavera blucerchiata. Dall'anno prossimo il campo 3 Campanili di Bogliasco potrebbe diventare ladella Samp, ma per farlo serviranno ingenti lavori utili per renderlo omologabile, ad esempio allungandolo approfittando della vicina presenza del campo a 5. Per questo motivo Ferrero dovrà trovare unaalle giovanili doriane (sia Primavera che altre leve), in attesa della chiusura dei lavori in zona Mugnaini