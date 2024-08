Sampdoria, oggi Leoni va al Parma. I dettagli

Getty Images

Addio a Giovanni: si sta per concludere la grande telenovela di mercato che ha agitato l'estate della. La vicenda parte da lontano, e dal riscatto che i blucerchiati hanno concretizzato a giugno, quando il giocatore è stato acquistato per 1,5 milioni dal Padova. Da lì sono iniziate le voci: Torino, Juventus, Inter, Napoli, ma alla fine a spuntarla sarà il. La società genovese ha sempre fatto filtrare la volontà di trattenere il giocatore. lo stesso Accardi lo aveva dichiarato esplicitamente, ma la cessione del difensore è sempre sembrata francamente inevitabile.

L'offerta inoltrata dal Parma è stata la più convincente: si è lavorato sulla base della proposta della settimana scorsa, 5 milioni più bonus, quantificabili in qualcosa meno di 3 milioni, trovando alla fine un nuovo punto di caduta.. Il totale della cessione di Leoni dovrebbe portare quindi complessivamente nelle casse della Samp circa 8,5 milioni, oggi dovrebbe essere la giornata in cui la vendita del calciatore classe 2006 in gialloblù si concretizzerà. Sembra tramontata l'idea, da parte del Doria, di trattenerlo un altro anno in: il Parma lo vuole subito, e i blucerchiati lo sostituiranno.