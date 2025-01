Sampdoria, oggi parla Manfredi: cosa aspettarsi, tra l'annuncio di un dg e il sogno investitori arabi

La giornata di ieri ha visto il presidente dellaMatteoimpegnato in intensi confronti insieme ai suoi principali collaboratori: il fidato Messina e il direttore sportivo Accardi. Un lavoro strategico che potrebbe anticipare alcune novità importanti per il mondo blucerchiato. Tutte le attenzioni, però, sono rivolte a oggi a mezzogiorno, quando il presidente terrà una conferenza stampa annunciata da qualche giorno. Un evento attesissimo, soprattutto considerando il lungo silenzio mantenuto nelle ultime settimane.La tifoseria è in fermento, desiderosa di ricevere risposte su alcuni temi caldi. Tra le ipotesi che circolano con insistenza, c'è quella della nomina del nuovo, figura data per certa da diverse indiscrezioni social, ma non ancora ufficialmente confermata. Secondo Il Secolo XIX un’altra possibilità che affascina i sostenitori è l’arrivo di un nuovo. Alcuni rumor suggeriscono un legame con Roberto, un nome che continua ad accendere la fantasia dei tifosi. Sebbene Manfredi abbia ribadito in più occasioni che la Sampdoria non è in vendita, molti credono che qualcosa stia bollendo in pentola e che “Bobby Gol” possa, prima o poi, tornare a ricoprire un ruolo importante. Non meno rilevante è la questione legata al: i tifosi sperano in qualche annuncio riguardante nuovi acquisti che possano rinforzare la squadra in vista delle prossime sfide.

Nel frattempo, ieri sera, Manfredi ha fatto tappa al Teatro Modena insieme a Messina, Accardi, l’amministratore delegato Fiorella, il tecnico Semplici e il suo staff. Il gruppo ha assistito allo spettacolo “Il mito di Gianlucaraccontato a mio figlio”, un tributo toccante alla figura dell’indimenticabile campione, leggendario simbolo della Sampdoria.