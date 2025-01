Sampdoria, si tratta Barba, il Venezia propone Altare e Joronen: il punto

NurPhoto via Getty Images

La difesa dellanecessita di rinforzi immediati, già a partire dalla prossima gara con il Brescia. I blucerchiati, nel corso della stagione, hanno perso Romagnoli, Bereszynski e Ferrari, e si sono così ritrovati a dover impiegare Meulensteen come adattato nel reparto. Per questo motivo Accardi si sta muovendo sul mercato, tra vecchi obiettivi e nuove opzioni per il reparto. Da tempo, ad esempio, c'è una trattativa avviata con ilper Federico. Il ds doriano conosce piuttosto bene il calciatore classe 1993, avendolo avuto ad Empoli.L'altro nome caldo,che secondo Il Secolo XIX sarebbe stato proposto dal Venezia, è quello di Giorgio. Nato nel 1998, un passato a Cagliari, il centrale ha totalizzato 12 presenze in Serie A quest'anno. Nelle ultime gare, però, il calciatore è partito spesso titolare. I lagunari tra l'altro avrebbero offerto anche un portiere, il finlanedese Jesse, partito titolare e diventato poi riserva dell'ex blucerchiato Filip Stankovic.

Altro profilo monitorato per la difesa sarebbe quello di Fabrizio. Brignani, che compirà 27 anni tra pochi giorni, attualmente milita nel Mantova, e ha una carriera nelle serie minori tra Vis Pesaro, Olbia e Cesena, ma è cresciuto nelle giovanili del Bologna. Attualmente la Samp avrebbe una trattativa in piedi anche per lui, secondo il quotidiano.