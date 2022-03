Laha la necessità di recuperare il prima possibile Vladyslav. Il calciatore è arrivato a Genova a gennaio, e ha subito vissuto un periodo piuttosto turbolento. L'attaccante doveva recuperare la, essendo rimasto ai margini della rosa della Dinamo Kiev, in più ha grosse difficoltà di lingua. Come se non bastasse, a complicare ulteriormente l'adattamento la punta è stata costretta a smaltire anche smaltire un problema alla caviglia e le preoccupazioni per la sua famiglia. Dal punto di vista del campo, le comunicazioni tra Giampaolo e il ragazzo sono piuttosto complesse ma adesso c'è necessità diper fornire alternative nel reparto avanzato, dove attualmente la Samp può contare solo su Quagliarella, Caputo e un Giovinco a mezzo servizio. L'occasione è importante per Giampaolo, ma può essere ghiotta anche per Supryaga, che potrebbe ottenere minutaggio e occasioni.