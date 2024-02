Sampdoria, ora Manfredi deve ricostruire la società: dal nuovo consigliere al prossimo CdA, i passi

La notizia delle dimissioni di Marco Lanna da presidente della Sampdoria sembra aver colto di sorpresa l'azionista di riferimento del club blucerchiato, Matteo Manfredi. L'imprenditore mercoledì era a Genova per incontrare la squadra, e pare non si aspettasse il ribaltone. Adesso Manfredi dovrà correre ai ripari: nelle prossime ore ad esempio verrà comunicato il nome del consigliere che sostituirà Lanna, ricostituendo il numero legale di membri del CdA, che per statuto sociale deve essere formato come minimo da tre componenti. Tra l'altro, l'articolo 30 dello statuo blucerchiato prevede che in caso venga a mancare un amministratore, gli altri possano sostituirlo per cooptazione, tramite una semplice deliberazione evitando di convocare l'Assemblea degli azionisti.



Il nuovo consigliere, che si aggiungerà allo stesso Manfredi e a Fiorella, resterà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. In merito ai possibili nomi, circola quello dell'avvocato Francesco De Gennaro - difficile però che possa essere il legale, impegnato oltretutto nelle schermaglie con Ferrero - ma vengono suggeriti anche i profili di Ennio Vitullo, ad in pectore prima di Fiorella, e il collaboratore di Manfredi Alessandro Messina. L'incarico oltretutto potrebbe non essere solo transitorio, ma magari riconfermato nel prossimo Cda, che assegnerà a Manfredi il ruolo di presidente della Sampdoria.



Le dimissioni di Lanna originano da tanti episodi, l'ex presidente ha capito di non essere più centrale dopo i mancati inviti all'evento dell'Acquario (la proiezione del docufilm "La Bella Stagione", di cui Lanna è uno dei protagonisti oltretutto) o all'inaugurazione della nuova sede. Adesso si cercherà di ricucire lo strappo per affidargli un nuovo ruolo in Sampdoria. Nel futuro del board dirigenziale doriano ci saranno altre figure 'sampdoriane', scrive Il Secolo XIX, con incarichi ad hoc. Si tratterà magari di ex calciatori ma non solo, perché potrebbero esserci nell'organigramma anche inserimenti 'politici' come l'ex senatrice Pinotti.