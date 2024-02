Sampdoria, caso Pedrola: torna a Desenzano a curarsi, silenzio sul rientro. Borini e Benedetti...

Il caso di Estanis Pedrola per la Sampdoria è sempre ammantato di mistero e incertezza. Il calciatore spagnolo è out praticamente da quattro mesi, ha giocato l'ultima gara (uno spezzone) il 22 ottobre con il Catanzaro, da lì in poi del talentino del Barcellona si sono perse le tracce. Pedrola si è curato in Spagna, ad inizio gennaio la Sampdoria aveva diramato un comunicato per far sapere che il ragazzo era perfettamente guarito, ma da quel momento la situazione non è cambiata. Il calciatore classe 2003 ha continuato a lavorare in Spagna e a Desenzano, in una clinica, senza tornare a Bogliasco.



Il rientro a Genova è avvenuto venerdì, sabato Pedrola era al Ferraris ma è poi tornato a Desenzano, per continuare le sue cure. Secondo Il Secolo XIX, l'esterno offensivo lavorerà fino a domani nello studio in Lombardia del responsabile dell'area fisioterapica bluicerchiata Giorgio Gasparini, pare perché la clinica sarebbe in possesso di strumenti per il recupero mancanti a Bogliasco. In merito al possibile rientro, però, emerge solo silenzio dal club. Pirlo recentemente aveva dichiarato "Spero di averlo a disposizione prima di marzo", ma non arrivano comunicazioni ufficiali in merito.



Uno per cui il recupero procede bene è Fabio Borini, che continua a lavorare con il fisioterapista personale e con Bertelli. L'attaccante avrebbe messo nel mirino inizio marzo per il recupero, più o meno lo stesso periodo (forse qualche giorno prima) in cui rientrerà anche Leonardo Benedetti, alle prese con il secondo infortunio corposo di stagione.