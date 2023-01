Sono giornate lunghe, intense e drammatiche per lasul fronte societario. Venerdì prossimo, 20 gennaio, è infatti in programma nella sede di Corte Lambruschini in terza convocazione l'assemblea straordinaria degli azionisti, dopo che le prime due date sono andate deserte. L'ordine del giorno è sempre quello, ossia la ricapitalizzazione del club sino a 50 milioni di euro.L'idea del Viperetta, come noto, sarebbe quella di dare in pegno le azioni per ottenere un prestito, ma la soluzione non trova appoggi finanziari, nonostante le sparate dell'ex numero uno doriano . Nel frattempo Alessandro, pare con il supporto informale di Edoardoattraverso Luca Bettonte, amministratore delegato di San Quirico Holding, ha proposto di ricapitalizzare la società dall'interno. Soluzione ovviamente avversa a Ferrero, perché non prevede indennizzi ai proprietari.Secondo Primocanale, anche l'assemblea del 2 febbraio in quarta convocazione potrebbe andare deserta, e ciò avrebbe, che dovrà versare stipendi ai calciatori e pagamenti Irpef pena punti in meno in classifica o l'impossibilità di rateizzare i debiti con il fisco. Per questo motivo i vari soggetti impegnati nella vicenda Sampdoria, ossia Vidal, Ferrero, Garrone e Barnaba starebbero lavorando per evitare situazioni irreparabili. Il CdA, nel frattempo, si starebbe muovendo per attivare laper la soluzione della crisi d'impresa.Lo strumento, di recente introduzione, permette agli imprenditori in difficoltà di intraprendere unun percorso riservato e stragiudiziale per la ristrutturazione o il risanamento aziendale. Ciò evita ad esempio il ricorso alle procedure fallimentari, che essendo incompatibili con l'ordinamento sportivo comporterebbero l'esclusione immediata dal campionato. E' l'ultimo passaggio, termine che viene impiegato per indicare il fallimento.