E' stato un week end pieno di impegni per il direttore sportivo dellaCarlo Osti, che si è spostato in lungo e in largo per l'Italia. Oggi infatti il dirigente blucerchiato sarà al seguito della squadra, impegnata nella trasferta contro il Sassuolo, mentre ieri il ds è stato avvistato al 'Tombolato' di, per la sfida tra i veneti e ilSecondo Il Secolo XIX gli obiettivi di mercato nel match di Serie B potevano essere quattro: uno è ovviamente il gioiello Tonali , da parecchio nel mirino del Doria e pure di numerosi club di Serie A. Ma il suo prezzo avrebbe già superato i 20 milioni. Gli altri calciatori in orbita Samp invece sarebbero Emanuele, Andreae Christian. Il primo è un centrocampista classe 1996 di proprietà dei biancoblù, Schenetti e Kouamé invece giocano nel Cittadella. Uno è un centrocampista del 1991 scuola Milan, mentre l'ivoriano, nato nel 1997, ha già messo a segno 11 reti e 11 asssit tra campionato e Coppa Italia in stagione e viene da tempo accostato al club di Corte Lambruschini.