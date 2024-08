Sampdoria-Parma, intesa più vicina per Leoni: il punto

Getty Images

I colloqui tra lae ilcontinuano in maniera abbastanza fitta. Al centro della trattativa c'è ovviamente Giovanni, difensore centrale classe 2006 di proprietà dei blucerchiati, corteggiato a lungo anche dall'Inter, almeno sino all'inserimento gialloblù. La squadra ducale ha subito formulato un'offerta ufficiale per il ragazzo, riscattato a giugno dal Doria, che lo ha acquistato a titolo definitivo per 1,5 milioni dal Padova.Gli emiliani hanno messo sul piatto un'offerta da . I genovesi fanno una valutazione diversa di Leoni, ma l'intesa secondo Il Secolo XIX sembra essere. La palla poi passerà al calciatore, che dovrà decidere se accettare o meno la destinazione. Da capire anche il nodo della formula: Accardi aveva esplicitamente detto che la Samp avrebbe preferito, in caso di cessione, mantenere il ragazzo a Bogliasco in prestito ancora per un anno. Non è detto però che il Parma accetti questa condizione.

In caso di partenza di Leoni, la Samp potrebbe completare il reparto tentando l'affondo per Daniele, centrale di proprietà del Verona, classe 2003 (ha 3 anni in più di Leoni) l'anno scorso titolarissimo nella formazione allenata da Andrea Pirlo.