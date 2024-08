Sampdoria, se partono Leoni o Bereszynski può tornare Ghilardi: il punto

AFP via Getty Images

Si scalda il mercato in casa, specialmente ora che il Parma sembra intenzionato a rafforzare la propria difesa puntando su Giovanni. Il giovane difensore potrebbe lasciare Genova, con la società emiliana pronta a fare sul serio per assicurarsi le sue prestazioni. Non c'è però solo Leoni al centro delle trattative. Un altro nome caldo per quanto riguarda la difesa blucerchiata è quello di Bartosz. Il terzino polacco, attuale capitano, è seguito con interesse da Empoli e Cagliari, oltre che da alcune società estere. Tuttavia, l'allenatore Andrea Pirlo considera entrambi gli elementi come potenziali titolari.

Nonostante la volontà di Pirlo, se uno tra Leoni e Bereszynski dovesse partire, la Sampdoria sarebbe costretta a intervenire sul mercato per trovare un sostituto all'altezza. In questo scenario, il nome più gettonato è quello di Daniele, giovane centrale di proprietà del Verona che ha già vestito la maglia della Sampdoria nella scorsa stagione. Il ragazzo era apprezzato da Pirlo e secondo Il Secolo XIX sarebbe un'idea per la Samp in caso dovesse liberarsi una casella nel reparto. Ghilardi, classe 2003, l'anno scorso è stato titolarissimo della Samp, con 40 presenze complessive in blucerchiato.