Non è soltanto la situazione di Claudio Ranieri in bilico in casa Sampdoria. A traballare è infatti il futuro di un altro pezzo da novanta della dirigenza doriana, ossia il responsabile dello scouting Riccardo Pecini. Il dirigente sta infatti ancora aspettando da Massimo Ferrero le conferme relative ai suoi incarichi operativi: ruolo, competenze e responsabilità.



Secondo Il Secolo XIX non sarebbe una questione legato allo stipendio, ma piuttosto alla mancanza di chiarezza sul ruolo dell'attuale responsabile dell'area tecnica nella Sampdoria del futuro. Secondo il quotidiano, Ferrero vorrebbe cambiare il corso del settore giovanile, e non riterrebbe più Pecini funzionale al futuro del club. Sarebbe in programma per la prossima settimana un nuovo incontro, ma non a Milano, dove Pecini non sarà presente.