Sampdoria, Pedrola ad un bivio: restare o partire? Semplici vuole tenerlo ma...

Resta fortemente in bilico il futuro di Estanisalla. Lo spagnolo, considerato da tutti potenzialmente come il più forte calciatore della rosa blucerchiata, è di fronte ad un bivio: rimanere a Genova, o cercare fortuna altrove? Il ragazzo arrivato dal Barcellona, di cui la Samp detiene l'intero cartellino (i blaugrana hanno un riacquisto entro giugno a 4 milioni, o il 50% sulla futura cessione) sino ad oggi non ha ancora recuperato il rendimento atteso. E' tornato da due mesi, ma né Semplici né Sottil lo hanno ancora considerato pronto.Il calciatore classe 2003 va recuperato dal punto di vista: l'anno scorso aveva perso fiducia nello staff sanitario, andandosi a curare in Spagna, e varie volte era addirittura scoppiato in lacrime, in campo e negli spogliatoi. Attualmente, si sta dedicando a lui con attenzione l'addetto al recupero degli infortunati, ma la Samp sta provando a rigenerarlo anche dal punto di vista psicologico. In tutto questo, si è inserito il mercato. Dalla Spagna parlano della volontà di Pedrola di tornare oltre i Pirenei, magari in Liga. Negli ultimi giorni è emerso l'interessamento del, che però prima dovrà cedere Moro all'Ajax.

E la posizione della Samp? Mister Semplici vorrebbe, non lo considera tra le uscite, e sta valutando come sistemare la squadra per farlo rendere al meglio. Lo ha provato seconda punta, ma non entusiasma, il suo ruolo naturale è largo a sinistra, o a destra a piede invertito, quindi per impiegarlo dovrebbegiocando a tre davanti o con tre giocatori alle spalle di un'unica punta. Il suo futuro, però, passa dalla decisione di Pedrola. Se resta, deve tornare il giocatore visto l'anno scorso. Se deciderà di cambiare aria, la Samp non potrà che prendere atto della volontà del giocatore, magari cercando di prestarlo per riaverlo l'estate prossima più motivato, scrive Il Secolo XIX.