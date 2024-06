Sampdoria, Pedrola resta a Genova: il Barcellona incontra l'agente

ZUMAPRESS.com

Uno dei punti interrogativi per la prossima stagione dellariguarda il talento blucerchiato cresciuto nelEstanis. Il giocatore l'anno scorso ha subito un vero e proprio calvario di infortuni, lasciando soltanto intravedere quello che era il suo reale potenziale. La speranza è che adesso, dopo l'operazione chirurgica a cui si è sottoposto, il ragazzo classe 2003 possa definitivamente mettersi alle spalle le fragilità fisiche evidenziate quest'anno. Di ciò sembra molto convinto anche il professor Lempainen, il luminare che lo ha operato in Finlandia : "Con una buona riabilitazione Estanis tornerà come prima. Anche più forte, è molto giovane. Quando c'è una lesione seria del tendine del bicipite femorale, soprattutto per un calciatore giovane, che gioca in attacco e punta molto sulla velocità, l'intervento è la strada più consigliata per tornare al top."

Quanto tempo servirà a Pedrola per tornare al top? "Dopo due mesi e mezzo dall'intervento potrà tornare a correre, e poi allenarsi parzialmente con i compagni.". Quindi indicativamente l'appuntamento è a fine ottobre. Ma il rientro sul terreno di gioco, sarà al Ferraris di fronte al pubblico blucerchiato? La sensazione è proprio questa. Il calciatore come noto era arrivato dal Barcellona l'anno scorso in prestito con obbligo di riscatto dopo 10 presenze. Il riscatto è diventato ufficiale ad ottobre, per la Samp si tratta di 3 milioni da versare al Barcellona entro giugno 2025. I blaugrana - che detengono pure il 50% sulla futura plusvalenza - hanno mantenuto un

I catalani avrebbero già deciso il da farsi. Nei giorni scorsi infatti in Spagna si sarebbe tenuto un incontro tra l'entourage di Pedrola e il direttore sportivo del Barça, l'ex centrocampista Deco, che avrebbe comunicato agli agenti dello spagnolo la volontà dianche per il prossimo campionato. Il Barcellona manterrà quindi il riacquisto a 7 milioni, e osserverà la crescita e il recupero di Pedrola al Ferrraris.