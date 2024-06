Sampdoria, l'Inter forte su Leoni. E spunta una contropartita

AFP via Getty Images

A Genova si sapeva da tempo che per il giovanissimo difensore dellaGiovanniin estate si sarebbe scatenata una vera e propria asta. Il ragazzo, classe 2006, era arrivato in prestito dal Padova a gennaio e si pensava ad un suo impiego per la Primavera. Invece Pirlo ha dato subito fiducia al difensore centrale, anche a causa della moria di infortuni che avevano colpito il Doria, e Leoni lo ha ripagato con prestazioni importanti, da vero e proprio 'veterano'. Logicamente, tante società in Serie A si sono interessate a lui: in ordine cronologico si sono mosse per Leoni Torino, Juventus e da ultima l

La Samp lo ha di recente riscattato dal Padova per 1,5 milioni, mettendo in conto di recuperare ampiamente la cifra da una sua cessione, da cui andrebbe tolto il 10% sulla futura plusvalenza da corrispondere ai veneti. Al momento una delle società più accreditate è appunto l'Inter, che lo segue da tempo: già a gennaio i nerazzurri avevano, per aggregarlo alla Primavera. La Samp però aveva battuto la concorrenza di Marotta assicurando al ragazzo la possibilità di aggregarsi alla prima squadra.Adesso Accardi attende l'arrivo delle prime offerte concrete anche se la Samp, in caso di cessione, si aspetta di poterLeoni almeno per un anno, e con l'Inter visti gli ottimi rapporti non dovrebbero esserci problemi sotto questo aspetto. Secondo Il Secolo XIX i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto anche una contropartita, qualche giovane da prestare come già fatto l'anno scorso. Il nome che viene fatto è quello di Alessandro. Anche lui difensore centrale, classe 2003, l'anno scorso ha giocato in Serie B in prestito al Cosenza ma è transitato in passato dalle giovanili dell'Empoli e, per una breve parentesi, anche della Samp.