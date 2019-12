Nonostante non abbia brillanto in questo avvio di stagione, l'attaccante dellaGianlucacontinua ad essere uno dei calciatori blucerchiati con il maggior numero di prentendenti, tanto è vero che la società di Corte Lambruschini pare intenzionata ad utilizzarlo come pedina di scambio o come mezzo per ottenere la liquidità necessaria per chiudere alcune operazioni. Ad esempio, Caprari potrebbe essere inserito in un'eventuale affare con l'Atalanta per portare Barrow a Genova , ma i nerazzurri non sono gli unici ad aver messo nel mirino l'attaccante scuola Roma.Su Caprari si sono mosse anche lae, in tempi recenti, pure il. Secondo Il Secolo XIX la società gialloblù starebbe pensando al calciatore, ma la Samp, dopo il gol alla Juventus, starebbe riflettendo sull'opzione di trattenere il giocatore al Ferraris. A fare gola al Doria è ovviamente la possibilità di monetizzare e ottenere un tesoretto in caso non dovesse risolversi la questione relativa alle fideiussioni.