Laè alle prese con la ricerca di un socio per Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani, con l'obiettivo di individuare il prima possibile, magari già entro la fine del 2023, il nome giusto per chiudere un accordo che riversi nelle casse blucerchiate i capitali necessari per rendere più solida la società. Le strade sono sostanzialmente due: trovare un socio di minoranza in grado di entrare subito nel capitale azionario della Samp o della sua controllante, la "Blucerchiati" di Manfredi, oppure individuare un finanziatore che possa. L'eventuale soggetto potrebbe poi decidere in seguito se chiedere il rientro del prestito con i relativi interessi, di solito abbastanza importanti, o invece convertirlo in azioni della società.La sensazione secondo Il Secolo XIX è che non ci sia una predilezione per una strada piuttosto che un'altra: l'aspetto dirimente sarà quello del tempo vista anche la necessità di reperire ulteriori 20 milioni per chiudere la stagione. Si starebbero muovendo anche alcuni intermediari italiani per conto di potenziali investitori. La strada di un ingresso come socio di minoranza, ad esempio, sarebbe stata valutata dai, di cui si era parlato in passato. Tra l'altro i due fratelli, proprietari del Notts County, di recente hanno dovuto smentire di essere in trattativa per la cessione del club alla cantante Taylor Swift.Un'altra indiscrezione conduceva alla Malesia, e al proprietario dell'Anconamiliardario gestore del gruppo appartenente al sedicesimo uomo più ricco della Malesia. Al quotidiano però sarebbe arrivata una smentita: la famiglia Tiong al momento sarebbe concentrata e coinvolta solo ed esclusivamente con l'Ancona.