Entro fine mese, la Sampdoria vivrà un grosso cambiamento, per certi versi epocale. Novembre infatti sarà il mese in cui il club blucerchiato lascerà definitivamente la storica sede di Corte Lambruschini, i cui locali come noto restano nella disponibilità dell'ex presidente Massimo Ferrero, a cui attualmente il club pagava un affitto. La Samp si trasferirà definitivamente a Bogliasco, già sede del campo di allenamento. Si tratterà di un momento importante per la società, perché dal 1946 ad oggi la sede è sempre rimasta nella città di Genova.



Nel frattempo, scrive Il Secolo XIX, Manfredi e Fiorella stanno portando avanti una vera e propria "spending review" coinvolgendo tutte le aree. I due uomini dei conti blucerchiati stanno analizzando le spese e i rapporti con i fornitori, anche già consolidati da anni. L'obiettivo del board direttivo doriano è quello di contenere i costi per rendere più appetibile e sostenibile il club.