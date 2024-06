Sampdoria, piace Guarino per la difesa. Esposito verso l'Empoli?

SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Le prime idee di mercato, i primi movimenti, i primi nomi abbozzati iniziano già a circolare a Genova, sponda Sampdoria. Il club blucerchiato è sempre in attesa del nuovo direttore sportivo, Pietro Accardi, che dovrebbe liberarsi in questi giorni dall'Empoli ma ovviamente la lunga militanza del ds in Toscana suscita già le prime suggestioni per quanto riguarda eventuali rinforzi che la Samp potrebbe pescare nel club azzurro. Tra esse figura ad esempio il giovane Gabriele Guarino, mentre sembra allontanarsi da Bogliasco Sebastiano Esposito.



Guarino, centrale classe 2004, l'anno scorso non ha quasi mai giocato, vivendo la prima parte di stagione in panchina nell'Empoli e la seconda parte in prestito al Modena, in Serie B, dovendo fare i conti con un infortunio muscolare. Il calciatore ha bisogno di fare esperienza, e la Samp ha dimostrato di dare fiducia ai giocatori giovani, anche in un punto delicato come la difesa: tra Leoni, Ghilardi e Facundo Gonzalez, in tanti hanno trovato minutaggio in cadetteria grazie a Pirlo. Secondo La Repubblica la Samp starebbe pensando a Guarino per sostituire proprio Facundo, tornato alla Juve.

Il percorso inverso, via Inter, potrebbe farlo Sebastiano. La Samp non lo riscatterà a 7 milioni, il Doria gradirebbe un suo ritorno in prestito a Genova ma stando a La Gazzetta dello Sport i nerazzurri, viste le tante presenze accumulate in carriera in Serie B, potrebbero decidere di