Sampdoria, Pirlo è già a rischio esonero. Spunta Andreazzoli

Avvio shock in campionato per la: la squadra blucerchiata dopo il k.o. dell'Arechi questa mattina si è svegliata da ultima in classifica in Serie B, dopo tre giornate, nonostante una formazione costruita palesemente per puntare alla promozione diretta. Il club genovese ha evidenziato difficoltà clamorose in queste prime partite di cadetteria, e la sconfitta con la Salernitana mette sulla graticola il tecnico Andrea"Panchina a rischio?" ha detto nel post gara il mister doriano. In effetti, gran parte del pubblico genovese chiede la 'testa' dell'allenatore già dal triplice fischio di Samp-Reggiana, e l'ennesima battuta d'arresto maturata con il 3-2 di ieri ha ulteriormente complicato la situazione. La dirigenza doriana qualche domanda se l'era fatta già sabato, dopo lo 0-1 firmato da Vergara. L'idea era quella di soppesare le due sfide successive, Salernitana appunto e poi Bari sabato prossimo, per tastare il polso della squadra e capire se Pirlo avesse gli strumenti per raddrizzare la stagione. La prima occasione però la Samp l'ha gettata alle ortiche, e adesso le valutazioni si fanno più pesanti. Dopo il Bari ci sarà la sosta, un'eventuale cambio in panchina come logica dovrebbe concretizzarsi prima della pausa.

- Già ieri sera il direttore sportivo Pietro Accardi e la proprietà si sono confrontati, e presumibilmente dei nuovi contatti ci saranno oggi. Così come ci sono già stati alcuni abboccamenti con un allenatore molto legato professionalmente ad Accardi, Aurelio. Il mister, libero dopo l'esonero dello scorso gennaio ad Empoli, è stato scelto tre volte dal ds in carriera. Un altro profilo che viene accostato alla Samp è quello di Andrea, ex Udinese messo sotto contratto in estate dalla Salernitana, salvo poi rassegnare le proprie dimissioni. E' emerso timidamente su alcuni siti anche il nome di Ivan, che appare decisamente fuori portata e poco credibile al momento per ambizioni attuali e ingaggio. Incommentabili le voci, fatte circolare da qualcuno a Genova, su Maurizio. Alla Lazio il suo stipendio lordo nell'ultima stagione era di quasi 7 milioni di euro, poco meno della metà dell'intero monte ingaggi attuale della Samp.