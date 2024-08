Getty Images

Sampdoria, Riccio ha già fatto le visite mediche: per la Juventus c'è una clausola...

27 ago 2024



La trattativa per Giovanni Leoni, diretto a Parma, ha portato la Sampdoria a cautelarsi sul mercato. Il direttore sportivo Pietro Accardi ha subito condotto e chiuso la trattativa che porterà oggi Alessandro Pio Riccio a vestire la maglia blucerchiata. Il nuovo difensore arriverà dalla Juventus, club in cui ha svolto tutta la trafila del settore giovanile, e si tratterà di un trasferimento a titolo definitivo.



Ieri pomeriggio il calciatore ha già svolto le visite mediche a Genova. Riccio piace ad Accardi perché può giocare sia da centrale che da 'braccetto', e con l'Under 17 bianconera ha avuto come allenatore un ex blucerchiato, Francesco Pedone. La Sampdoria lo preleverà dalla Juve a titolo definitivo, ma la società di Torino manterrà il 10% sulla futura rivendita del ragazzo. Riccio firmerà con il Doria un contratto triennale, ed era già stato bloccato da qualche giorno da Accardi.