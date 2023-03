Il Consiglio di Amministrazione della, o almeno una sua parte, non si aspettava la mossa di Massimo Ferrero , diventato azionista di maggioranza di Holding Max. Questo, insieme alla possibilità di un'assemblea per confrontarsi con il CdA, apre scenari inaspettati. Ad esempio, nei prossimi giorni è attesa una reazione da parte del board blucerchiato, nominato a dicembre 2021 da Vidal e dai legali di Vanessa Ferrero. E il rischioesiste ed è concreto.Negli ultimi mesi, più volte questa soluzione è stata ventilata, ma. Oltretutto, per una 'curiosa' coincidenza temporale, che Il Secolo XIX definisce slegata dalla vicenda Ferrero, ma sicuramente interessante, da qualche giorno la modifica statutaria votata dal CdA lunedì permetterebbe la sostituzione di un eventuale membro dimissionario, edell'intero Cda.Il nuovo azionista di maggioranza di Holding Max, a questo punto, è Massimo Ferrero che detiene ildelle azioni. La figlia Vanessa ne ha il, la Pkb. Negli anni questa percentuale ha scatenato fantasie e dietrologie, una corrente di pensiero molto gettonata la attribuiva a Garrone ma i recenti fatti hanno evidentemente dimostrato come l'ex presidente sia fuori dai giochi. L'amministratore unico di Holding Max è il commercialista veneto Fabio Toso, scelto da, e l'ultimo bilancio consultabile è del 2019.Nel frattempo, anche la vicenda del concordato di Eleven Finance ha registrato una novità. Lunedì scorso i tre commissari Francesco Giustiniani, Anna Rossi e Federica Marziale hanno scritto in una relazione: "e che l'"alternativa concordataria è preferibile rispetto a quella liquidatoria fallimentare". Si tratta in sostanza di un parere favorevole, determinante per ottenere l'omologa del concordato. A quel punto, scatterebbero idi tempo entro i quali dovrà essere ceduta la Samp. Un'eternità, considerando la situazione blucerchiata. Comunque adesso il pallino è in mano ai creditori, che il 5 maggio dovranno votare.