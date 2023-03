Dopo alcuni giorni di silenzio, ecco la mossa di Massimo, ex presidente dellafortemente intenzionato a rientrare in scena e in sella al club blucerchiato. Per apparecchiarsi il terreno, il Viperetta sceglie una tecnica inattesa,e diventando così il socio di maggioranza della società capogruppo delle sue attività.La decisione di Ferrero haanche il Cda blucerchiato: i membri del board avevano intuito il desiderio del Viperetta di evidenziare il suo, ma non si aspettavano una mossa del genere. L'impatto, oltretutto, potrebbe essere significativo. Sin dal suo arrivo a Genova infatti Ferrero non aveva mai posseduto azioni di nessuna delle aziende riconducibili alla sua famiglia, né immobiliari né sportivi. La decisione di muoversi in prima persona, secondo Il Secolo XIX, sarebbe legata al fatto di voler imprimere una svolta all'operazione di salvataggio della società blucerchiata.Adesso la palla passerà proprio a Ferrero, che potrebbe convocare nei prossimi giorni una(potrebbe esserci anche Alessandro Barnaba). L'idea sarebbe quella di porre un ordine del giorno che obblighi alil Cda sul suo nuovo ruolo e sulla volontà di gestire in modo diretto la composizione negoziata della crisi. E magari, perché no, alle dimissioni di uno dei membri. Ferrero si sarebbe preoccupato dAlla possibilità che, in caso di mancata ricapitalizzazione, magari tramite il Bond, l'esperto nominato dalla Camera di Commercio per assistere la società nella composizione negoziata della crisi possa, tagliando fuori la proprietà. Si attende adesso una reazione del CdA.