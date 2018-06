Dennis, dopo una stagione giocata ad alto livello con la, può permettersi un lusso importante: il centrocampista avrà la possibilità di scegliere la sua futura squadra in un elenco di pretendenti, valutando tutti gli aspetti migliori per la sua carriera. Il calciatore classe 1994 è seguito dalla Juventus, che avrebbe in programma un incontro con gli agenti nei prossimi giorni, e dall'Inter , ma c'è una terza pretendente che è seriamente in corsa per l'ex Anderlecht: si tratta del, che con la Samp sta trattando anche Lucas Torreira e potrebbe cercare di inserire nell'operazione anche il belga.Praet, proprio per soppesare tutti gli elementi della sua futura scelta, nei giorni scorsi avrebbe preso contatti telefonici ripetuti con Dries. Il connazionale veste la maglia azzurra da cinque stagioni, conosce l'ambiente e la dirigenza e secondo Radio CRC la mezz'ala doriana starebbe approfittando di ciò per chiedere all'attaccante notizie sul mondo Napoli.Praet avrebbe domandato a Mertens alcune informazionidopo l'arrivo in panchina di Ancelotti, notizie sulla sua possibilein campo ma avrebbe anche chiesto numi sulle possibili operazioni di mercato dell'estate. L'eventuale partenza di Hamsik e Jorginho potrebbe aprire spazi interessanti a Praet, che ha nel suo contratto una clausola rescissoria davalida sino al 30 giugno. Il Napoli potrebbe proporre alla Samp una cifra più alta, attorno ai 30 milioni, a patto però che da Corte Lambruschini accettino di rateizzare il pagamento in più anni.