Sampdoria, pressing su Palumbo, il Modena fa muro. Bonaiuto è l'alternativa

Lacontinua a lavorare intensamente in questa fase finale di calciomercato, con l’obiettivo di regalare al tecnico Leonardo Semplici i rinforzi richiesti per rafforzare il centrocampo. Dopo aver definito l’arrivo di Rémi Oudin dal Lecce, il club blucerchiato non si ferma e punta a chiudere almeno un altro colpo nei prossimi giorni. Il grande desiderio della dirigenza doriana è il ritorno di Antonio, ex giocatore del settore giovanile della Samp e oggi uno dei punti di forza delIl centrocampista classe ’96 ha attirato l’attenzione del ds Pietro Accardi, che lo considera il profilo ideale per aumentare la qualità e l’intensità in mediana. Tuttavia, il club emiliano non sembra intenzionato a fare concessioni: come riportato da La Repubblica, i primicon i gialloblù determinati a trattenere il proprio gioiello. Nonostante le difficoltà, la trattativa rimane aperta, ma la chiave potrebbe essere rappresentata dalla volontà del giocatore. Se Palumbo dovesse spingere per un ritorno a Genova, la Samp potrebbe avere una chance concreta di chiudere l’operazione. Resta comunque una corsa contro il tempo, con i giorni che scorrono rapidamente verso la chiusura del mercato.

Nel caso in cui la pista Palumbo si rivelasse impraticabile, la Sampdoria non vuole farsi trovare impreparata e sta valutando opzioni alternative. Tra queste, spunta il nome di Cristian, classe ’92 attualmente in forza alla. Il giocatore, che può ricoprire più ruoli, rappresenterebbe una soluzione economicamente più accessibile rispetto a Palumbo. Secondo quanto riportato, l’interesse per Buonaiuto sarebbe emerso nelle ultime ore e potrebbe concretizzarsi negli ultimi giorni di mercato, soprattutto se il Modena non dovesse cedere sul fronte Palumbo.