Caccia ai giovani in casa Sampdoria. Il direttore sportivo Carlo Osti e il responsabile dello scouting Riccardo Pecini hanno ricevuto un mandato preciso. Secondo Il Secolo XIX la priorità assoluta sarà vendere il più possibile, realizzare plusvalenze in grado di garantire l'autofinanziamento, e cercare di chiudere operazioni in ottica futura a basso costo.



L'esempio perfetto in questo caso è quanto fatto con Mikkel Damsgaard, anche se i prossimi movimenti di mercato dovranno essere meno costosi, dal momento che il danese è costato 6,5 milioni. Per questo motivo i due dirigenti hanno messo nel mirino parecchi giovani giocatori ancora semisconosciuti, sperando di ripetere quanto fatto in passato con i vari profili valorizzati poi da Giampaolo.