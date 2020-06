Già un anno fa a Genova era circolato il nome di ​Mateusz Wieteska, difensore polacco classe 1997 del Legia Varsavia. La suggestione per la Sampdoria poteva essere considerata attendibile, anche in virtù del feeling che lega la squadra blucerchiata con il mercato polacco. Alla fine però l'interessamento doriano non era sfociato in una vera e propria trattativa, tanto è vero che il giocatore era rimasto al Legia.



Ora, a distanza di mesi, si torna a parlare di Wieteska. La Sampdoria infatti secondo i media locali sarebbe una delle squadre interessate ad assicurarsi il giocatore. Il contatto più deciso, però, sarebbe stato quello del Middlesbrough, che avrebbe addirittura chiamato l'allenatore dell'Under 21 polacca poco prima dell'esplosione del Covid per avere informazioni sul giocatore.