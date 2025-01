Sampdoria, quasi chiuso Altare, piace Sverko. Palumbo l'obiettivo, ma il Modena vuole tenerlo

Getty Images

Laha impartito un'accelerata al suo calciomercato nelle ultime ore. Il club blucerchiato, che a breve dovrebbe ufficializzare gli arrivi di Oudin e Curto, è ancora alla ricerca di altri difensori, probabilmente due. Uno è vicinissimo, e si tratta di Giorgio, 26 anni del. L'accordo con il calciatore è già stato trovato, rimane una leggerissima distanza da limare con il club ma la sensazione è che la Samp possa chiudere a breve sulla base del prestito da 18 mesi, quindi per questo campionato più il prossimo, con diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo in caso di promozione in Serie A.

Probabilmente però Accardi prenderà due difensori: per l'altro elemento si guarda sempre al Venezia, perché interessa il croato Marin. Classe 1998, l'ex Groningen piace però in Germania (dove ha già giocato) e in particolare in Bundesliga. La sensazione è che darà la precedenza alle richieste provenienti dal massimo campionato tedesco, ma il Doria vorrebbe ugualmente provarci. Per il centrocampo invece l'obiettivo principale è il ritorno di un ex, ossia AntonioLa Samp sta provando a convincere il, proprietario del cartellino del giocatore, a cedere quello che viene considerato uno dei migliori centrocampisti della cadetteria. Palumbo alla Samp ha una storia particolare: è rimasto sotto contratto 5 anni, ma ha giocato solo una manciata di minuti in blucerchiato a Firenze. Arrivato nell'estate 2016 per 700mila euro, non ha mai ricevuto fiducia a Genova. Ora però le cose sono cambiate: la Samp ha formulatoper il calciatore classe 1996 ma gli emiliani hanno rifiutato- Secondo Il Secolo XIX mancherebbe anche l'accordo con l'agente Giampiero Pocetta.

L'alternativa a Palumbo potrebbe arrivare dalla Cremonese: la Samp segue Cristian, 32 anni della Cremonese. Attualmente però il suo nome non sembra essere il primo nell'elenco di preferenze, così come il grande tormentone di mercatodel Monza. Il calciatore veniva dato per virtualmente blucerchiato da più parti da settimane, ma potrebbe non arrivare. E' diretto alla Salernitana.