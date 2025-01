Sampdoria, fatta per Curto. Trattativa anche per Oudin

Getty Images

Lapiazza un acquisto per la difesa, i tifosi si augurano il primo di una serie perché il reparto è davvero molto corto numericamente, tanto è vero che i blucerchiati si stanno muovendo su diversi elementi in quella zona. Il nome caldo però è quello di Marco, centrale delma di proprietà del Como da giorni accostato al club genovese. Si sapeva che la trattativa aveva subito un'accelerata nelle ultime ore, ma adesso da quanto trapela l'affare sarebbe chiuso e il calciatore sarebbe in dirittura d'arrivo. La formula sarà quella prevista, ossia il

Curto lascerà a breve Cesena e raggiungerà Accardi, con cui aveva già lavorato ad Empoli. Il classe '99 potrebbe così essere convocato in vista della trasferta di Mantova. Quello dell'ex Sudtirol non è l'unico nome vicino ai doriani. La società di Manfredi infatti deve anche rimpolpare l'attacco, dopo l'innesto di Niang, visto anche l'infortunio di Tutino. Proprio oggi è emersa un'altra pista che conduce al, dove gioca RemiIl francese classe 1996 è stato messo fuori lista dai salentini, e la Samp ci sta provando, anzi secondo le ultime indiscrezioni avrebbe già avanzato un'offerta dialla società gestita da Corvino. Ex Bordeaux, Oudin è un trequartista e in alternativa esterno offensivo, non propriamente la punta di peso che la Samp stava cercando, ma è probabile che la rottura del malleolo patita da Tutino abbia generato alcune valutazioni tattiche in seno alla dirigenza. La base dell'operazione dovrebbe essere quella del prestito secco, senza clausole, resta da capire se il francese accetterà la Serie B anche se l'opzione di rimanere fuori rosa a Lecce non risulta particolarmente allettante.