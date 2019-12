Tra i nomi circolati maggiormente in queste ore per lae per il suo reparto avanzato c'è quello di Musa, talentuoso attaccante classe 1998 di proprietà dell'. L'operazione però pare frenata da alcuni aspetti particolari.Uno è rappresentato ad esempio dal fatto che l'Atalanta potrebbe decidere di monetizzare da una cessione a titolo definitivo del giocatore , senza accettare un prestito o uno scambio con Caprari. A frenare la trattativa però sarebbe stato anche Ranieri.Stando a Sampnews24.com il tecnico avrebbe chiesto alla dirigenza della Samp un giocatoreper inseguire la salvezza. La giovane età di Barrow e la poca esperienza del gambiano potrebbero rappresentare una scommessa troppo rischiosa in questo momento per Corte Lambruschini.