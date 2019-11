Ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Spal, Claudio Ranieri che ha voluto mandare un messaggio chiaro ai tifosi doriani: "​Lotteremo sempre, fino in fondo. Come abbiamo fatto contro il Lecce. Il gol è stato frutto della perseveranza e della voglia di crederci. Sappiamo che in casa la Spal è un avversario tosto, non sarà una passeggiata".



SU QUAGLIARELLA - "​Da quando sono a Genova lo vedo rinfrancato. Ha un piccolo problema all'adduttore e dovrò fare le mie valutazioni".



SPAZIO A BONAZZOLI? - "C'è spazio per tutti ma io devo scegliere i migliori".



SU LINETTY - "Me lo porterò in panchina: sta recuperando e dunque non posso pretendere che mi faccia 90 minuti".



SU MARONI - "Arriverà il suo momento ma è un talento e credo in lui".



CHI SONO I LEADER? - "Non ci sono molti giocatori al mondo in grado di imporre la loro leadership. Sta a me dare fiducia e motivare i ragazzi".