L'allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Genoa: "Il derby è il derby, non è ancora tempo di bilanci. Mi aspetto un avversario determinato. Prima del lockdown stava andando forte, poi ha incontrato delle difficoltà ma adesso è in ripresa e quindi servirà la miglior Sampdoria per ottenere un risultato positivo. Dovremo lottare su ogni pallone, il nostro status mentale dovrà essere lo stesso delle ultime partite. Solitamente per un allenatore il derby è la gara più facile da preparare perché tutta la tifoseria ne sottolinea l’importanza, questa volta senza pubblico sarà diverso ed è un peccato. Noi però vogliamo chiudere al meglio questa stagione: le quattro sfide che rimangono saranno un esame per tutti noi".