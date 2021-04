Le voci sul futuro di Claudio Ranieri e sulla futura guida della Sampdoria continuano a circolare. In questi giorni, sono stati diffusi anche i nomi dei possibili sostituti del tecnico alla guida dei blucerchiati, e le voci non avrebbero fatto piacere al tecnico, che starebbe riflettendo profondamente sul suo futuro a Genova. Oggi a proposito nel capoluogo arriverà Ferrero, ma non sarebbero in programma incontri tra i due.



Ranieri si è posto l’obiettivo dei 52 punti, ma i rapporti tra l’allenatore e il Viperetta in questo momento sono ai minimi storici secondo Il Secolo XIX. Il rinnovo si sarebbe complicato a causa del’aspetto economico, ma pure programmatico, con Ranieri che avrebbe chiesto certezze e rassicurazioni sul valore della squadra futura e sul destino della nuova area tecnica. Stando al quotidiano, non si potrebbe neppure escludere l’eventuale decisione di Ranieri di dare le dimissioni una volta raggiunta la quota punti preposta.