Non c'è solo Dejan Stankovic nella lista della spesa blucerchiata. Laè alla ricerca di un eventuale sostituto in caso di mancato accordo con Claudio Ranieri, e la società genovese sta valutando numerosi profili tra Serie A e Serie B. Ci sarebbero già stati ad esempio contatti con Ivane Vincenzo,ma anche, che però non sembra convincere pienamente.Secondo Il Secolo XIX, Ferrero avrebbe incontrato anche di persona Paolo, oggi al Verona. Sarebbero inoltre stati valutati, ma per il momento non contattati dal Viperetta, pure Giovanni Stroppa e Fabio Liverani.