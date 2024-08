Sampdoria, resta viva l'idea Ghilardi, e Guarino...

AFP via Getty Images

Laè alle prese con la questione Giovanni Leoni. In caso di partenza del difensore centrale, direzione Parma, i blucerchiati dovrebbero sostituire anche numericamente il ragazzo. Oltre all'idea Riccio dalla Juventus , i blucerchiati valutano anche altre soluzioni. In particolare, il nome gettonato sembra essere quello di Daniele, che a Genova ha lasciato un buon ricordo l'anno scorso.Il centrale era stato prestato dal Verona al Doria nell'estate 2023, nell'operazione era stato inserito un obbligo di riscatto in caso di promozione della formazione genovese, che ovviamente non si è attivato dal momento che la Samp è uscita ai playoff. Ghilardi è così tornato nella disponibilità gialloblù ma ora per il difensore sarebbe riemersa la pista che conduce a Marassi. Pirlo lo stima, l'anno scorso è stato un titolarissimo della retroguardia blucerchiata, e l'Hellas potrebbe prestare nuovamente il classe 2003.

Un altro profilo accostato alla Samp è quello di Gabrieledell'Il ragazzo ha un anno in meno di Ghilardi (è un 2004), e l'anno scorso ha vissuto metà stagione in Toscana e l'altra metà in Emilia Romagna, a Modena. Guarino non ha giocato tutto l'anno a causa di un infortunio, ma viene considerato un prodotto interessantissimo delle giovanili azzurre specialmente dopo il Mondiale Under 20, disputato da protagonista e proprio al fianco di Ghilardi, con cui aveva mostrato da subito una grande intesa. Sabato scorso è stato portato in panchina da mister D'Aversa per la prima partita di Serie A tra Empoli e Monza.